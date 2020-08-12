Молодая пара занялась сексом в фешенебельном районе Киева и попала на видео

Главное: Молодая пара занялась сексом прямо во дворе элитного жилого квартала в Киеве. Видео утех опубликовано в Сети.

Детали: В социальных сетях появилось видео того, как посреди улицы в Киеве пара занимается сексом. Как сообщает ТСН, это произошло во дворе одного из домов жилого квартала «Новопечерские Липки» на ул. Михаила Драгомирова. На опубликованных кадрах можно видеть обнаженных людей, совершающих непристойные движения и действия на какой-то лестнице.

Отметим, что «Новопечерские Липки» представляют из себя жилой квартал бизнес-класса в Печерском районе столицы в непосредственной близости от Ботанического сада им. Гришко. По данным популярного сайта объявлений, стоимость квартир здесь достигает $1 млн.

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