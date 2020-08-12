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Молодая пара занялась сексом в фешенебельном районе Киева и попала на видео

Агата Кловская
12.08.20 09:23
324
Молодая пара занялась сексом в фешенебельном районе Киева и попала на видео

Главное: Молодая пара занялась сексом прямо во дворе элитного жилого квартала в Киеве. Видео утех опубликовано в Сети.

Детали: В социальных сетях появилось видео того, как посреди улицы в Киеве пара занимается сексом. Как сообщает ТСН, это произошло во дворе одного из домов жилого квартала «Новопечерские Липки» на ул. Михаила Драгомирова. На опубликованных кадрах можно видеть обнаженных людей, совершающих непристойные движения и действия на какой-то лестнице.

Отметим, что «Новопечерские Липки» представляют из себя жилой квартал бизнес-класса в Печерском районе столицы в непосредственной близости от Ботанического сада им. Гришко. По данным популярного сайта объявлений, стоимость квартир здесь достигает $1 млн.

В тему: Летом 2019 года на одном из оживленных пляжей Турции влюбленная пара занялась сексом прямо на глазах у отдыхающих.

В июне 2020 года в центре Москвы на Хохловской площади молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.

Тогда же мужчина и женщина были застуканы за утехами на заднем сиденье служебного автомобиля ООН в Тель-Авиве.

Тэги: Киев, секс, видео, Печерск, курьезы

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