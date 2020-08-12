Немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус

Главное: Для снижения риска передачи коронавируса нужно полоскать рот. Об этом говорят ученые из Германии.

Детали: Исследователи из Рурского университета в Бохуме (Германия) заявляют, что полоскание жидкостью для ротовой полости может снизить риск передачи коронавируса. Они привели свои аргументы.

Ученые поведали, что провели исследование совместно с экспертами из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена.

Как оказалось, сказано в отчете, «клетки вируса Sars-Cov-2 нейтрализуются жидкостями для полоскания рта».

Всего ученые провели тесты восемь жидкостей с различными ингредиентами, которые можно купить в обычной аптеке.

В ходе опытов исследователи смешивали каждую из них с вирусными частицами Sars-Cov-2, после чего встряхивали в течение тридцати секунд для моделирования эффекта полоскания рта.

Эксперты говорят: «Все жидкости для полоскания снижали исходный титр вируса. Когда полоскание проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить».

Подчеркивается, что такие жидкости «не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения».

В отчете говорится: «Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках, но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле».

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