Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия коронавируса

Главное: Пандемия коронавируса будет продолжаться еще 2,5 года. Об этом заявил Билл Гейтс.

Детали: Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса продлится еще 2,5 года. Его цитирует издание Wired.

Он сказал следующее: «Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы».

Билл Гейтс добавил: «Богатый мир сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Однако пандемия уже существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ».

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