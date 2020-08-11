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Главные новости за 11 августа 2020 года

Александр Панько
11.08.20 18:59
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Главные новости за 11 августа 2020 года

— Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании игорного бизнеса. Теперь он вступит в силу, несмотря на две взаимоисключающие нормы, касающиеся того, кто будет регулировать этот рынок.

— В одном из спальных районов Киева неизвестные подожгли припаркованный электрокар Tesla. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. Якобы именно в этой машине президент Владимир Зеленский записывал свои знаменитые «интервью с Теслой».

— Бывший глава ОПУ Андрей Богдан опубликовал видео поджога его автомобиля Tesla. При этом он намекнул, что знает тех, кто это сделал, и пригрозил им уголовным преследованием.

— В украинских реках с каждым годом все чаще случается мор рыбы. По данным Ассоциации рыбаков Украины, на то есть целый ряд причин. Если не начать их устранять, то к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть вся рыба.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда нам ждать вторую волну коронавируса. По его словам, ожидается она в конце осени.

— В центре Киева, на Аллее Героев Небесной Сотни, пьяный водитель протаранил череду клумб. Полиция выписала на него пять административных протоколов.

— В Затоке сотрудники полиции в палатке с продовольственными продуктами жестоко избили людей. Также был применен газ.

— Появился детальный прогноз на матч четвертьфинала Лиги Европы между «Шахтером» и «Базелем». Чемпиону Украины пророчат победу в поединке.

— Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса. Одна из его дочерей уже испытала ее на себе.

— В Беларуси продолжаются акции протеста. По официальной информации, один человек погиб. Инициативная группа призвала белорусов к забастовке. Светлана Тихановская, считающаяся основной конкуренткой победившего в очередной раз президента Александра Лукашенко, сбежала в Литву.

— В соцсетях публикуют видео массовых противостояний между участниками акции протеста и правоохранителями в Беларуси. На них видно как протестующие таранят автомобилями милиционеров, а те в свою очередь жестоко избивают попавших им под руки митингующих и укладывают их штабелями в райотделах.

— Работники белорусских заводов один за другим объявляют о начале бессрочных забастовок в знак протеста с результатами президентских выборов в стране. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская призвала протестующих разойтись по домам. При этом ее сторонники считают, что на нее оказывалось сильное давление.

— Охрана срочно эвакуировала президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Появилось видео.

— Легендарный боксер Майк Тайсон в течение трех раундов противостоял одним из самых опасных акул на Земле. В финале «поединка» его стошнило от страха, но он смог «нокаутировать» одну из них.

Тэги: Киев, полиция, общество, СМИ, здоровье, игорный бизнес, мир, забастовка, политика, Майк Тайсон, спорт, криминал, экология, Беларусь, Затока, Tesla, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан, Офис президента Украины, коронавирус, Светлана Тихановская

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