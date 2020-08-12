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Киевлян предупредили о кардинальном ухудшении погодных условий

Агата Кловская
12.08.20 09:00
512
Киевлян предупредили о кардинальном ухудшении погодных условий

Главное: Погода в Киеве портится. Синоптики обещают грозу.

Детали: В Киеве и области в ближайшие дни испортится погода. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Еще в минувший вторник в столице прошли грозовые дожди.

Синоптики говорят, что в ближайшие дни будет сухо, но не жарко: днем плюс 20-23, а ночью 11-14 тепла.

При этом в воскресенье, 16 августа, ожидается сильная гроза.

Карта погоды:

Погода

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.

Тэги: Киев, общество, погода, Киевская область, погодные условия, синоптики, новости Украины

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