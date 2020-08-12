У Трампа резко вырос букмекерский рейтинг

Главное: Шансы президента Дональда Трампа остаться на второй срок выросли. Появились новые котировки экспертов.

Детали: Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill неожиданно резко подняли котировки Дональда Трампа на грядущих выборах президента США, которые должны состояться 3 ноября. Его шансы на успех круто выросли буквально за несколько дней.

Так, еще совсем недавно на победу Джо Байдена ставили 1,57 к 1, а на выигрыш Дональда Трампа лишь 2,5 к 1.

Теперь же шансы демократа резко просели: на него ставят уже 1,73 к 1, в то время как на действующего американского лидера ставки принимаются как 2,25 к 1.

Другими словами, котировки Дональда Трампа выросли на 10%.

В тему: 9 августа 2020 года мы писали, что профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США.

7 августа 2020 года сообщалось, что эксперты оценили шансы Трампа и Байдена в ключевых штатах.

3 августа 2020 года мы информировали о том, что букмекеры считают, что Трамп может только мечтать о втором президентском сроке.