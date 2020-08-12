В Тихом океане сформировался мусорный остров, размеры которого уже превышают площадь Украины

Главное: В Тихом океане образовался гигантский мусорный остров. Его площадь превышает размеры Украины.

Детали: Внук легендарного исследователя Жак-Ива Кусто Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок рассказали о гигантском муссоном острове в Тихом океане. Их цитируют российские СМИ.

Стоит отметить, что Филипп Кусто и Ашлан Брок являются основателями природоохранного фонда EarthEcho International, который привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.

Экологи посетовали: «У нас есть пять огромных мусорных островов посреди мирового океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений: туда попадает пластик изо всех точек мира».

Отмечается, что «самый большой мусорный остров расположен в Тихом океане. По размеру он равен площади Франции или штата Техас (около 650-700 тысяч квадратных километров)».

Заметим, что это больше, чем площадь всей Украины (603 549 квадратных километров).

При этом размеры этой океанской свалки продолжают расти.

Исследователи поясняют, что «в основном такие мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек».

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