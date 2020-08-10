Майк Тайсон решил перенести свое возвращение в ринг

Главное: Легендарный боксер Майк Тайсон отложил свой бой с Роем Джонсом-младшим на 2,5 месяца. Вопрос уперся в деньги.

Детали: 54-летний американский боксер Майк Тайсон решил отложить свой бой с 51-летним Роем Джонсом-младшим в Лос-Анджелесе. Как пишет издание The Ring, вместо 12 сентября битву планируют провести 28 ноября.

Отмечается, что инициатива переноса боя исходила от команды Майка Тайсона: там считают, что это поможет заработать больше денег на трансляции шоу и привлечь новых спонсоров.

В свою очередь, Рой Джонс-младший не стал возражать против новой даты.

Добавим, что бой будет состоять из восьми раундов и является выставочным.

В тему: 19 июля 2020 года мы писали, что Майк Тайсон решил вернуться необычным образом. На телеканале Discovery появился анонс предстоящей схватки боксера с белой акулой.