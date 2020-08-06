Митрополит Онуфрий расскажет, что помогает обрести смысл жизни

Главное: Разум, наполненный духовной наукой, дает человеку ответственность принимать правильные решения. Об этом расскажет Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Благодаря разуму, который наполнен духовными сокровищами Библии, человек способен принимать правильные решения и быть полезным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 8 августа в 06.25 на телеканале «Интер».

«Ум, наполненный духовной наукой, которую дает Евангелие, Святая Библия, которую дают творения Святых Отцов, этот ум помогает человеку и самому принимать правильные решения в своей жизни, и быть полезным для себя и для ближних», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, о том, что для того, чтобы Господь продлил нашу жизнь, необходимо жить в любви к ближним.

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