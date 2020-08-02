В Украину вернется жара. Что говорят синоптики

Главное: В Украину вернется жара. Дожди стихнут.

Детали: Уже к середине следующей недели, 4-6 августа, в Украине значительно потеплеет. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что дожди понемногу стихнут, после чего по всей территории страны установится малооблачная погода.

Днем воздух будет прогреваться до плюс 23-31, а ночью ожидается до 12-19 тепла.

В Киеве будет тепло и сухо: днем 26-28 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды в Украине:

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