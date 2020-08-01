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Стали известны результаты самой необычной призывной кампании в истории Украины

Александр Панько
01.08.20 12:27
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Стали известны результаты самой необычной призывной кампании в истории Украины

Главное: В ходе весенней призывной кампании на срочную службу в различных подразделениях украинской армии были призваны, как и запланировано, 16460 человек. Всем им сделали тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Детали: В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу «Весна 2020». Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, всего в ходе кампании были призваны и отправлены в войска 16460 человек, из них в Вооруженные силы Украины — 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины — 5460 человек; Государственную специальную службу транспорта — 700 человек; Государственную пограничную службу Украины — 1,3 тыс. человек.

Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Кроме того, молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности

При этом в Генштабе отметили, что особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, готовым учиться для получения следующего уровня высшего образования.

Скриншот сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook

Отметим, что эта кампания была необычной. Из-за разгоревшейся эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 ее сдвинули на месяц, в связи с чем абитуриентам разрешили отказаться от призыва.

В тему: 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 год. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

При этом министр обороны Андрей Загороднюк тогда же заявил, что «никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет».

В соответствии с постановлением правительства в ходе весенней призывной кампании на срочную службу должны были привлечь 16460 украинцев.

При этом в Минобороны пообещали больше не отлавливать призывников на улицах.

23 марта Зеленский перенес весенний призыв в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

28 мая пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что ведомство разослало в военные комиссариаты письмо с уведомлением о том, что мужчины 18-19 лет могут призываться к прохождению службы в Вооруженных Сил Украины только с письменного согласия.

5 июня Министерство образования Украины провело переговоры с Министерством обороны о том, чтобы выпускников школ этим летом не призывали на срочную службу в армию.

Однако в стране то и дело происходили скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса.

Тэги: общество, Вооруженные Силы Украины, армия, призыв, новости Украины

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