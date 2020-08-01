Ученые рассказали о вреде социальной изоляции для женщин

Главное: Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин. К такому выводу пришли ученые из Канады.

Детали: Исследователи из университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин.

Как передает PLOS One, чтобы сделать такой вывод, ученые провели анализ социальных связей более 28 тысяч людей, возраст которых составил 45-85 лет, и их связь с массой тела, а также окружностью талии.

Оказалось, что женщины, у которых наблюдается чрезвычайно низкое число или полное отсутствие социальных контактов, больше подвержены риску развития ожирения, в сравнении с мужчинами с таким же уровнем социального взаимодействия.

Так, у одиноких представительниц женского пола чаще развивалось абдоминальное и общее ожирение. У тех из них, кто проживал один и имел невысокую ежемесячную социальную активность, был самый большой средний объем талии. Тем временем у мужчин всё происходило наоборот. Те, кто был женат и имел значительное количество социальных контактов, имели более высокий показатель объема талии и предрасположенность к ожирению, чем одинокие.

Стоит отметить, что в данном исследовании не рассматривались факторы, способствующие такому различию между мужчинами и женщинами. Однако специалисты предполагают, что они в какой-то мере могут быть связаны с отличиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями от этих ролей.

Ученые считают, что данная научная работа может поспособствовать корректировке лечения одиноких пожилых женщин, которые страдают от ожирения. Так, к правильному питанию и физическим нагрузкам будут добавлять и мероприятия социального характера.

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что ученые наконец-то выяснили, чем на самом деле полезен секс.

А 3 июля 2020 года ученые выяснили, что физкультура может спасти от слепоты в старости.