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Иран согласился заплатить за сбитый украинский Boeing. Но не сейчас

Александр Панько
31.07.20 14:46
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Иран согласился заплатить за сбитый украинский Boeing. Но не сейчас

Главное: Власти Ирана принципиально согласились выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет авиакомпании МАУ. Однако теперь предстоит уточнить суммы и условия.

Детали: Иран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в январе 2020 года. Однако, как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, реализация этого вопроса «займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения».

Как сообщает Lenta.ru, переговоры по выплатам за погибших украинцев продолжатся.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля заявил, что переговоры завершились поздно ночью и продолжались 11 часов.. «Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание, что нужно прозрачное и беспристрастное расследование», — цитирует Кулебу «Европейская правда».

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, следующий раунд переговоров с Ираном по выплате компенсаций под Тегераном планируется провести в октябре.

В тему: 8 января 2020 года в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

Тэги: Иран, взрыв, ракета, компенсация, Boeing, МАУ, новости Украины

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