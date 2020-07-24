В сентябре состоится боксерский поединок, который сорвался 17 лет назад

Главное: В середине сентября в Лос-Анджелесе в боксерском поединке встретятся бывшие чемпионы Майк Тайсон и Рой Джонс. Этот бой должен был состояться еще 17 лет назад, но сорвался.

Детали: 12 сентября нынешнего года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса. Бой, как и планировалось, будет состоять из восьми раундов, сообщает sports.ru.

«Мы оба — опытные бойцы. Мы знаем, как позаботиться о себе. С нами все будет в порядке. Доверьтесь мне. Я стремлюсь показать в ринге 100% Майка Тайсона. Для меня в новинку воспринимать бой не всерьез. Мне непонятно, как это делать. Я иду только вперед. Я не знаю, как все сложится, но Рою просто придется иметь с этим дело», — прокомментировал предстоящий бой Майк Тайсон.

«Теперь мы придерживаемся другого образа жизни. Я никогда не пропускал слишком много ударов. Я ушел на пенсию и жил свою жизнь. Я получил определенный опыт, а теперь возвращаюсь. Я чувствую, что позаботился о своем теле и душевном состоянии лучше, чем боксеры, которые уходили и возвращались до меня. Это будет потрясающий поединок. Я в ожидании», — добавил он.

Руководитель CSAC Энди Фостер озвучил основные правила выставочного боя.

«Они могут подвигаться и заработать немного денег, но я сразу им сказал — если будет сечка, мы остановим бой. Тайсон и Джонс выйдут на поединок без шлемов. У них будут перчатки по 12 унций, а еще у нас не будет судей, так что технически, победителя не будет, только если не произойдет нокаут. Или кто-то из боксеров не сможет продолжать бой», — сообщил Фостер.

У этого поединка есть давняя история — боксеры должны были встретиться на ринге еще 17 лет назад. Тогда это был идеальный момент для Роя: он сенсационно стал чемпионом мира в тяжелом веса, а карьера Тайсона близилась к закату, но неожиданно Джонс отказался от боя и самых больших денег в карьере (40 млн долларов), хотя сам это отрицает.

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