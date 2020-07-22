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В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря состоится 5 литургий

Александра Кудрявцева
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В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря состоится 5 литургий

Главное: В Киево-Печерской лавре 23 июля состоятся  празднования в честь основателя монастыря - преподобного Антония Печерского. Об этом сообщили в Центре информации УПЦ.

Детали: В четверг, 23 июля, православные отмечают день памяти преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерского монастыря.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится пять Божественных литургий.

06.00 - Крестовоздвиженский храм. Полунощница.

01.00 - Дальние пещеры.

05.30 - Ближние пещеры.

06.30 - Крестовоздвиженский храм (по окончании - малое освящение воды на источнике прп. Антония).

07.00 - Трапезный храм.

08.30 - Площадь перед Успенским собором: (по окончании - крестный ход на Ближние пещеры).

Божественную литургию на площади перед Успенским собором возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В этот день управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) празднует день тезоименитства.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова.

С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине.

Промыслом Божиим Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг.

Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков».

Впоследствии преподобный создал первый монастырь - Киево-Печерскую обитель и был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как стал монахом и о том, что его вдохновляет

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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