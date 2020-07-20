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Митрополит Онуфрий рассказал, как стал монахом и о том, что его вдохновляет

Автор: «Фраза»
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Митрополит Онуфрий рассказал, как стал монахом и о том, что его вдохновляет

Главное: Главное для монаха – дар молитвы. Молитва вдохновляет и дает силы. Об этом рассказал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Предстоятель Украинской Православной Церкви поделился воспоминаниями об архимандрите Кирилле (Павлове) и назвал его примером настоящего монаха и духовника.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в интервью «Печерский Благовестник».

«Образцом настоящей монашеской жизни лично для меня был отец архимандрит Кирилл (Павлов), который постоянно пребывал в молитве. Он молился и нес тяжелый подвиг духовника, то есть постоянно принимал людей и помогал им решать их жизненные духовные вопросы. Это не было миссионерством в чистом виде, к нему приходили разные люди: и те, которые имели какие-то внутренние вопросы, приходили и люди с проблемами внешними. И отец Кирилл всем помогал. Он был ярким примером истинного христианина», - отметил Предстоятель.

По его словам, именно дар молитвы является главным вдохновением и силой монаха.

«Самое большое вдохновение — это молитва. Молитва — это дыхание души. Если дышит душа, значит, она жива и хочет трудиться, и трудится. А если молитвой не кормить себя, то, конечно, тяжело приходиться монаху», - подчеркнул Блаженнейший.

Он поделился чувствами, которые ощутил во время своего монашеского пострига.

«Было ощущение Крещения. Вроде все просто: взяли ножницы, остригли волосы, ну, почитал там свои обеты, прочитали молитвы надо мной, и почувствовалось какое-то обновление души, как будто стал другим человеком. Как это — я себе не могу логически объяснить, это объясняется только верой, ибо монашество святые отцы еще называют Крещением. И блажен тот монах, который сохраняет в себе эту новую благодать», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель объяснил, что полезное для спасения души необходимо брать из разных монашеских традиций Православия.

 «У афонского монашества есть многое, чему можно поучиться, но история уже сама расставила акценты. За последние столетия кристаллизировалось русское монашество, то есть монашество, которое удобовосприемлемо для людей, которые живут на Руси, в нашей климатической зоне, в наших условиях. Внешние условия, климат, характер народов Руси, ментальные особенности и послужили тому, что образовалось русское монашество. Я думаю, оно для нас более близкое и его нужно возрождать. А что-то полезное можно и нужно брать везде: и у афонитов, и у палестинского, и у египетского монашества. У них есть много, чему можно поучиться», - заключил Блаженнейший.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как сохранить равновесие в современном потоке информации.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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