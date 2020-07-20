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Умер остроумный каталонский писатель-новатор Хуан Марсе

Агата Кловская
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Умер остроумный каталонский писатель-новатор Хуан Марсе

Главное: На 88-м году жизни умер известный каталонский писатель Хуан Марсе. Его считали литературным новатором.

Детали: В минувшую субботу, 18 июля, в возрасте 87 лет скончался известный каталонский писатель Хуан Марсе. Об этом пишут местные СМИ.

Хуан Марсе считался писателем-новатором и представлял литературное «поколение 50-х», которое расцвело в Испании в конце 1950-х – начале 1960-х.

Справка: Хуан Марсе родился 8 января 1933 года в Барселоне. Будущий писатель сперва занимался ювелирным искусством, работал в редакции журналов, пока в 1958 году не дебютировал несколькими рассказами, которые опубликовала местная пресса.

Написал десятки романов. Среди самых известных его работ: «Запертые с одной игрушкой», «Эта сторона Луны», «Последние вечера с Тересой», «Двуликий любовник», «Чары Шанхая» и «Хвосты ящерицы».

Последняя книга автора «Очень дорогая сука» вышла в 2015 году.

Большинство романов писателя были перенесены на театральную сцену или экранизированы.

Его книги получали такие награды как премия «Библиотеки Бреве», премия Барселоны, премия литературно-научного общества Севильи, Европейская премия «Аристейон», Премии Сервантеса и другие.

Стиль автора характеризуют как жесткую социальную сатиру.

В тему: 13 июля 2020 года мы писали, что Стивен Кинг начал продавать свои рассказы по доллару за штуку

10 июня 2020 года стало известно, что в Москве от коронавируса скончался известный писатель-сатирик.

Тэги: литература, Барселона, Испания, культура, Каталония, Хуан Марсе

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