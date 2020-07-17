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Сдавать экзамены на права отныне нужно по-новому. Полный список изменений

Александр Панько
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Сдавать экзамены на права отныне нужно по-новому. Полный список изменений

Главное: С сегодняшнего дня в Украине изменили правила выдачи водительских прав и сдачи экзаменов на их получение. Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, отныне подтвердить навыки вождения стало проще.

Детали: 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления — до трех месяцев.

В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

Если испытуемый пользуется подсказками и дополнительными электронными приборами, экзамен прекращается.

Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена отныне составляет: на площадке — не менее 10 мин, на дороге — не менее 20 мин, а в целом — не более часа. При этом возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т. д.).

Фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать.

Кроме того, установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т. п.).

В ведомстве напомнили, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков управления транспортными средствами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

В тему: 19 октября 2019 года в Украине изменились процедуры, связанные с выдачей удостоверений, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол.

О каких новшествах идет речь, можно прочитать здесь.

Напомни: С 9 февраля 2017 года в Украине начали выдавать удостоверения водителя международного образца. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя без сдачи экзаменов сроком на 3 года. При этом национальное удостоверение не изымается. Стоимость услуги составляет 34 грн. 16 копеек.

Летом того же года в Украине ввели новые экзаменационные билеты для получения удостоверения на управление транспортными средствами. Главная новация заключается в том, что характер вопросов в экзаменационных билетах будет зависеть от того, на какую категорию водительского удостоверения будет сдавать экзамены претендент.

Тогда же МВД Украины разработало законопроект для введения в Украине новых водительских удостоверений.

В апреле 2018 года Кабинет министров Украины постановил не возвращать первые водительские удостоверения, в случае если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, права, экзамены, авто, новости Украины

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