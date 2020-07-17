Главные новости за 17 июля 2020 года

- Курс гривны снова упал. Доллар и евро подорожали.

- В ближайшие две недели украинцы не смогут попасть в страны Евросоюза. Как объяснил министр здравоохранения Максим Степанов, ситуация может измениться после того, как суточные показатели заболеваемости в течение двух недель не будут превышать 480 человек.

- Россия начала проверку армии по всей протяженности границы с Украиной. Ожидается, что в ней примут участие 150 тысяч военных и 26 тысяч единиц техники, а также 106 кораблей. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на сегодняшний день признаков подготовки к активным боевым действиям со стороны России нет.

- Масштабный взлом, в результате которого на страницах Илона Маска, Билла Гейтса и других известных людей появились записи мошенников, в целом затронул около 130 авторизованных учетных записей в Twitter. Из-за этого соцсеть заблокировала все аккаунты, в которых была произведена попытка смены пароля за последние 30 дней.

- Букмекеры продолжают понижать шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США. Эксперты считают, что ему не поможет даже рэпер Канье Уэст.

- Минобороны Азербайджана не исключает возможность высокоточного ракетного удара по Армянской атомной электростанции, если Армения начнет стрелять по Мингечевирскому водохранилищу.