Пока Минобороны заявляет об отсутствии угроз, Россия подняла войска по всей границе Украины

Главное: Россия начала проверку армии по всей протяженности границы с Украиной. Ожидается, что в ней примут участие 150 тыс. военных и 26 тыс. единиц техники, а также 106 кораблей. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на сегодняшний день признаков подготовки к активным боевым действиям со стороны России нет.

Детали: Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу, проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

В Министерстве обороны уточнили, что проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».

Отметим, что Южный и Западный округа российской армии соприкасаются с Украиной по всей границе с Украиной, от Шостки до Крыма.

В этой связи заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар оценил такие действия России как угрозу. «Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как „угроза силой “. Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...», — написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь, как сообщает Цензор.НЕТ, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на данный момент признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не выявлено. «На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», — заявил он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 17 июля.

При этом министр подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

В тему: Ожидается, что в сентябре Россия проведет полномасштабные командно-штабные учения «Кавказ-2020», которые Украина рассматриваеи как элемент давления на нашу страну.

Как заявил министр обороны Андрей Таран в ответ в этот же период в Украине запланировано проведение стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020».