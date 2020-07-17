Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов

Главное: Сервис Netflix составил топ-10 своих самых популярных фильмов. Его возглавила новинка этого года.

Детали: Стриминговый сервис Netflix составил десятку своих самых популярных у зрителей фильмов. Его приводят американские СМИ.

Самой популярной картиной стала «Операция по спасению» 2020 года, которую посмотрели 99 миллионов подписчиков.

Далее идут «Птичий короб» (89 миллионов) и «Правосудие Спенсера» (85 миллионов).

Также в топ попали такие фильмы: «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона), «Не та девушка» (59 миллионов), «Платформа» (56 миллионов) и «Идеальное свидание» (48 миллионов).

Один просмотр в системе подсчетов означает, что пользователь включил фильм хотя бы на пару минут.

В тему: 13 июля 2020 года мы писали, что Стивен Кинг начал продавать свои рассказы по доллару за штуку.

29 февраля 2020 года был опубликован топ-10 самых ожидаемых фильмов.