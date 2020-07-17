Twitter заблокировал все аккаунты, сменившие пароль за последний месяц

Главное: Масштабный взлом, в результате которого на страницах Илона Маска, Билла Гейтса и других известных людей появились записи мошенников, в целом затронул около 130 авторизованных учетных записей в Twitter. Из-за этого соцсеть заблокировала все аккаунты, в которых была произведена попытка смены пароля за последние 30 дней.

Детали: После масштабного взлома Twitter заблокировал все учетные записи, пароли к которым были изменены в течение последних 30 дней. «Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или его взломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой», — заявила компания на своей официальной странице в Twitter.

При этом она не уточнила, сколько всего аккаунтов таким образом было заблокировано, и когда их разблокируют.

Twitter также сообщил, что всего в результате последней хакерской атаки было взломано около 130 аккаунтов.

Тема: В ночь на 16 июля 2020 года неизвестные хакеры взломали большое количество аккаунтов знаменитостей и крупных компаний в Twitter. В частности, речь идет о Билле Гейтсе, Илоне Маске, Канье Уэсте, Флойде Мэйузэре, Apple, Uber и др. По некоторым данным, таким образом они уже заработали более $100 тыс. При этом аккаунт президента США Дональда Трампа не пострадал.

По данным СМИ, это могло произойти через одного из работников этой социальной сети, который за деньги предоставил злоумышленникам доступ к ее административной части.