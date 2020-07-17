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Британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл

Агата Кловская
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Британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл

Главное: Герцогиня Сассекская Меган Маркл может баллотироваться в президенты США. Она уже переехала в Калифорнию.

Детали: Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл хочет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом пишут британские таблоиды.

Как заявила королевский эксперт Беверли Тернер, «Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом, уверена, что это все часть плана».

Она добавила: «Может, это произойдет не очень скоро, но это случится».

Отметим, что прошлой зимой принц Гарри и Меган Маркл опубликовали официальное заявление, сообщив, что хотят сложить с себя королевские обязанности, чтобы сосредоточиться на своей семье, после чего они переехали в Канаду, но уже весной появились новости, что супруги перебрались в Калифорнию.

Летом же стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке: они будут произносить речи на конференциях и форумах, получая за это по миллиону долларов.

Напомним, что бывшая актриса Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе (Калифорния).

В тему: 28 ноября 2019 года сообщалось, что королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына.

10 мая 2019 года стало известно о том, что британский таблоид считает, что сына принца Гарри назвали в честь кота.

Тэги: США, мир, выборы президента США, принц Гарри, Меган Маркл

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