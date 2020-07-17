Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, когда украинцы смогут съездить в Евросоюз

Автор: «Фраза»
307
Стало известно, когда украинцы смогут съездить в Евросоюз

Главное: В ближайшие две недели украинцы не смогут попасть в страны Евросоюза. Как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ситуация может измениться после того, как суточные показатели заболеваемости в течение двух недель не будут превышать 480 человек.

Детали: Совет Европейского Союза обновил перечень «безопасных» стран, чьим жителям разрешен въезд на его территорию в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украины в нем по-прежнему нет.

В соответствии со списком, опубликованным на официальном сайте Совета ЕС, с 16 июля началась отмена ограничений для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Ограничения также могут быть сняты с Китая, но только при условии взаимных шагов с его стороны.

Отметим, что по сравнению с началом месяца в списке вообще не добавилось новых стран. Более того, из него исключили Сербию и Черногорию, гражданам которых с 1 по 15 июля разрешался въезд в ЕС.

Учитывая, что Брюссель принял решение о пересмотре этого перечня раз в две недели, можно утверждать, что украинцам в этот период попасть в страны Евросоюза не удастся.

Между тем, как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью РБК-Украина, границы ЕС откроются для украинцев только тогда, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в нашей стране не будет превышать 480 больных.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС», — объяснил чиновник, подчеркнув, что критерии ЕС могут меняться.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 809 человек. 11 человек умерли.

16 июля посольство Украины в Греции сообщило, что в ближайшее время на территорию Греции смогут попасть лишь те граждане Украины, у которых есть вид на жительство в этой или любой другой стране Евросоюза. Для этого им необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте и пройти ПЦР-тест на коронавирус.

Тэги: Евросоюз, здоровье, эпидемия, туризм, карантин, Максим Степанов, коронавирус

Комментарии

Статьи

17.07.20 09:16

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
17.07.20 08:03

«Динамо» – «Заря»: самая важная победа в чемпионате?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В помощь водителям: как не платить штраф, выписанный системой автофиксации
17.07.20 12:12

В помощь водителям: как не платить штраф, выписанный системой автофиксации

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать
Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.com

Главная новость дня

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает зашкаливать: данные на 17 июля 2020

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает зашкаливать: данные на 17 июля 2020
17.07.20 11:01
226
Последние новости
17.07.20 12:04

После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
17.07.20 11:50

Главы Церквей Запорожской области подписали совместное обращение к Зеленскому против скандальных законов
17.07.20 11:36

Twitter заблокировал все аккаунты, сменившие пароль за последний месяц
17.07.20 11:03

В Золочево пьяные хулиганы ночью устроили провокацию у дома священника УПЦ
17.07.20 11:01

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает зашкаливать: данные на 17 июля 2020
17.07.20 10:46

В Стамбуле возле Святой Софии планируют открыть музей для христианских святынь
17.07.20 10:36

Стало известно, когда украинцы смогут съездить в Евросоюз
Фото и Видео
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.