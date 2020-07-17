Стало известно, когда украинцы смогут съездить в Евросоюз

Главное: В ближайшие две недели украинцы не смогут попасть в страны Евросоюза. Как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ситуация может измениться после того, как суточные показатели заболеваемости в течение двух недель не будут превышать 480 человек.

Детали: Совет Европейского Союза обновил перечень «безопасных» стран, чьим жителям разрешен въезд на его территорию в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украины в нем по-прежнему нет.

В соответствии со списком, опубликованным на официальном сайте Совета ЕС, с 16 июля началась отмена ограничений для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Ограничения также могут быть сняты с Китая, но только при условии взаимных шагов с его стороны.

Отметим, что по сравнению с началом месяца в списке вообще не добавилось новых стран. Более того, из него исключили Сербию и Черногорию, гражданам которых с 1 по 15 июля разрешался въезд в ЕС.

Учитывая, что Брюссель принял решение о пересмотре этого перечня раз в две недели, можно утверждать, что украинцам в этот период попасть в страны Евросоюза не удастся.

Между тем, как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью РБК-Украина, границы ЕС откроются для украинцев только тогда, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в нашей стране не будет превышать 480 больных.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС», — объяснил чиновник, подчеркнув, что критерии ЕС могут меняться.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 809 человек. 11 человек умерли.

16 июля посольство Украины в Греции сообщило, что в ближайшее время на территорию Греции смогут попасть лишь те граждане Украины, у которых есть вид на жительство в этой или любой другой стране Евросоюза. Для этого им необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте и пройти ПЦР-тест на коронавирус.