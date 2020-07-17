Азербайджан пригрозил разбомбить Армянскую АЭС

Главное: Минобороны Азербайджана не исключает возможность высокоточного ракетного удара по Армянской атомной электростанции, если Армения начнет стрелять по Мингечевирскому водохранилищу.

Детали: Азербайджан пригрозил Армении нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции Как заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, это случится, если Армения решит обстрелять стратегические объекты, в частности, Мингечевирское водохранилище.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — цитирует военного Vesti.az.

При этом он выразил убеждение, что рельеф местности, проведенные укрепительные работы и силы ПВО не позволят ударить по Мингечевирскому водохранилищу.

В тему: 12 июля 2020 года на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения. В итоге они продолжались в сопредельных районах три дня. Стороны обвиняют друг друга в провокации.