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Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает зашкаливать: данные на 17 июля 2020

Автор: «Фраза»
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Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает зашкаливать: данные на 17 июля 2020

Главное: За сутки в Украине коронавирусом заболели 809 человек. Также зараза забрала одиннадцать жизней.

Детали: Украинцы продолжают массово умирать от коронавируса. Как передает СНБО, за минувшие сутки жертвами заразы стали еще одиннадцать человек.

Общее число погибших от коронавируса в нашей стране с начала пандемии уже выросло до 1 456 человек.

Всего за сутки коронавирусом в Украине заразились 809 человек: аномально высокая степень заболеваемости фиксируется уже несколько дней кряду.

Коронавирус в Украине

Всего с начала пандемии заболели 57 264 человек, вылечить удалось 29 769 людей.

Также коронавирус подозревают у 106 355 украинцев: они сдают тесты.

В тему: 16 июля 2020 года Зеленский осадил желающих затянуть карантин на неопределенный срок.

16 июля 2020 года стало известно, где в Украине не готовы к ослаблению коронавирусного карантина.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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