Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась

Главное: Вода в Черном и Азовском морях нагрелась раньше срока. Уже сейчас ее температура составляет 26-28 градусов.

Детали: В Черном и Азовском морях вода уже прогрелась до 28 градусов. Об этом сообщают в российском Гидрометцентре.

Специалисты говорят, что морская вода нагрелась раньше срока: такая температура ожидалась лишь через три-четыре недели.

Последствия аномального нагрева уже ощущаются: вода начинает цвести, также в морях образуются смерчи.

Отмечается, что на побережьях Кавказа и аннексированного Крыма вода нагрелась до 26 градусов, Азовское море и вовсе прогрелось до плюс 28.

Впрочем, синоптики говорят, что уже на выходные температура воды спадет.

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