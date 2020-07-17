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Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась

Автор: «Фраза»
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Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась

Главное: Вода в Черном и Азовском морях нагрелась раньше срока. Уже сейчас ее температура составляет 26-28 градусов.

Детали: В Черном и Азовском морях вода уже прогрелась до 28 градусов. Об этом сообщают в российском Гидрометцентре.

Специалисты говорят, что морская вода нагрелась раньше срока: такая температура ожидалась лишь через три-четыре недели.

Последствия аномального нагрева уже ощущаются: вода начинает цвести, также в морях образуются смерчи.

Отмечается, что на побережьях Кавказа и аннексированного Крыма вода нагрелась до 26 градусов, Азовское море и вовсе прогрелось до плюс 28.

Впрочем, синоптики говорят, что уже на выходные температура воды спадет.

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что в аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек».

12 июня 2020 года стало известно, что в Крыму на пляже голая старушка устроила грандиозную драку.

Тэги: общество, вода, мир, Азовское море, Черное море

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