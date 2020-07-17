Заммэра Черкасс повторил судьбу Аркадия Бабченко

Главное: Исчезновение заместителя городского головы Черкасс оказалось спецоперацией правоохранительных органов с целью предотвращения заказного убийства чиновника. По данным СМИ, в преступную группу из трех человек входил действующий сотрудник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Заказчиком якобы оказался депутат местного горсовета, специалист Департамента образования Максим Шадловский.

Детали: В Черкассах нашелся заместитель городского головы Юрий Ботнар. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, его исчезновение было организовано правоохранителями с целью предотвращения заказного убийства.

В частности, как сообщается, по данным следствия, один из депутатов горсовета Черкасс из-за конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать убийство конкурента. Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя и заплатил ему задаток.

В ходе спецоперации, проведенной совместно сотрудниками ГБР и Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины, было имитировано убийство Ботнара.

Во время передачи оплаты за якобы совершенное преступление заказчик был задержан. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую помимо депутата Черкасского горсовета входили представитель криминальных кругов и действующий сотрудник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя убийства.

При этом, как утверждается, покушение начали готовить еще весной. Правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий и вечером 15 июля имитировали убийство Ботнара: все выглядело так, будто его похитили, убили, а тело закопали.

Как сообщает на своей странице в Facebook директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, задержанным депутатом оказался его предшественник, а ныне главный специалист Департамента Максим Шадловский.

В тему: 18 июля 2020 года городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара.

Напомним: 29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева был застрелен известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.

На следующий день Министерство внутренних дел Украины опубликовало фоторобот его вероятного убийцы. Тогда же в СМИ появились видео и фото с места преступления.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что убийца выпустил в Бабченко три пули, которые попали в сердце и легкие.

Тогда же выяснилось, что все это было инсценировкой Службы безопасности Украины с целью предотвращения реального заказного убийства журналиста и установления его заказчиков и исполнителей.

31 мая по подозрению в организации убийства Бабченко был арестован бизнесмен Борис Герман.

Впоследствии он признал свою вину в организации покушения и в ноябре 2019 года вышел на свободу из-за состояния здоровья, отсидев полтора года из 4,5.