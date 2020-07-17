В США школьница села в тюрьму… за невыполненное домашнее задание

Главное: В США пятнадцатилетнюю школьницу бросили в тюрьму. Девочку наказали за невыполненное домашнее задание.

Детали: Дикий случай произошел в американском штате Мичиган. Тут пятнадцатилетнюю школьницу бросили в тюрьму за то, что она не сделала домашнее задание, пишут местные СМИ.

Как пишут журналисты, «о судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois».

Отмечается, что в 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) «обвинили в нападении и краже, после чего оставили на свободе на испытательном сроке, а в середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий».

Правозащитники, которые взялись спасать ее из неволи, говорят, что школьница «страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса».

На ее защиту также встал глава округа Окленд (тут прошел суд) Дэвид Култер. Он сообщил: «Дело требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции».

За девочку заступились и конгрессмены штата.

Известно, что очередное судебное заседание по делу ребенка запланировано на 8 сентября.

В тему: в 2018 году мы писали, что в Техасе, нарушив резолюцию ООН, казнили гражданина Мексики.