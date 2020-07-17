Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020

Главное: Курс гривны снова упал. Доллар и евро подорожали.
Детали: В пятницу, 17 июля, курс гривны опять снизился. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.
Так американский доллар вырос в цене на пятнадцать копеек – до 27,27 гривен.
Кроме этого на десять копеек подорожал евро – до 31,13 гривен.
Отметим, что курс гривны понемногу снижался всю неделю.
В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.
15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.