Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020

Автор: «Фраза»
81
Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020

Главное: Курс гривны снова упал. Доллар и евро подорожали.

Детали: В пятницу, 17 июля, курс гривны опять снизился. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.

Так американский доллар вырос в цене на пятнадцать копеек – до 27,27 гривен.

Кроме этого на десять копеек подорожал евро – до 31,13 гривен.

Курс валют

Отметим, что курс гривны понемногу снижался всю неделю.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.

Тэги: экономика

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
17.07.20 08:03

«Динамо» – «Заря»: самая важная победа в чемпионате?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как закапываются в асфальт бюджетные миллиарды за спиной у Зеленского
16.07.20 20:55

Как закапываются в асфальт бюджетные миллиарды за спиной у Зеленского

Автор: Антикор

Выбор редакции
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020

Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020
17.07.20 09:00
Последние новости
17.07.20 09:00

Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020
17.07.20 07:16

Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать
17.07.20 07:01

В начале следующей недели Киев накроет гроза
17.07.20 05:05

Исследователи назвали самый эффективный способ «затормозить» старение
16.07.20 20:51

«Динамо» почти гарантировало себе место в квалификации Лиги чемпионов
16.07.20 20:35

Умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале «Твин Пикс»
16.07.20 19:19

Украинцы уже могут попасть в Грецию. Но не все и не просто так
Фото и Видео
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
fraza.com
Новости блогосферы
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.