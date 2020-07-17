Курс гривны резко обвалился к концу недели: данные на 17 июля 2020

Главное: Курс гривны снова упал. Доллар и евро подорожали.

Детали: В пятницу, 17 июля, курс гривны опять снизился. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.

Так американский доллар вырос в цене на пятнадцать копеек – до 27,27 гривен.

Кроме этого на десять копеек подорожал евро – до 31,13 гривен.

Отметим, что курс гривны понемногу снижался всю неделю.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

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