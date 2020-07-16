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Рада назначила на высокую должность еще одного «человека Тимошенко»

Автор: «Фраза»
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Рада назначила на высокую должность еще одного «человека Тимошенко»

Главное: Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. В 2005 году он успел поработать первым заместителем министра промышленной политики в первом Кабмине Юлии Тимошенко.

Детали: Вице-премьер-министром Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Олег Уруский. Как сообщает «Экономическая правда», на заседании Верховной Рады 16 июля за это решение проголосовали 250 народных депутатов.

Результаты голосования за кандидатуру О.Уруского на должность вице-премьер-министра Украины

Выступая с парламентской трибуны он заявил, что основной своей задачей видит «налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность».

Отметим, что в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год Уруский указал лишь 7,2 тыс грн доходов, в то время как его жена задекларировала 151 тыс. 979 грн.

При этом он указал $50 тыс. наличных средств, а также большое количество долей в различных предприятиях с ограниченной ответственностью.

Олег Уруский родился в 1963 году в городе Чортков Тернопольской области. В 1985-м окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. Доктор технических наук.

С 1993 г занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. А также руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2005−2006 гг был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

С 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство.

До последнего времени возглавлял инжиниринговую компанию «Прогрестех-Украина», конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

В тему: 16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила главой Национального банка уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко, который в 2009 г несколько месяцев работал советником у Юлии Тимошенко, которая на тот момент во второй раз занимала пост премьер-министра.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, Юлия Тимошенко, политика, кадры, новости Украины, Олег Уруский

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