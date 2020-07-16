Рада назначила на высокую должность еще одного «человека Тимошенко»

Главное: Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. В 2005 году он успел поработать первым заместителем министра промышленной политики в первом Кабмине Юлии Тимошенко.

Детали: Вице-премьер-министром Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Олег Уруский. Как сообщает «Экономическая правда», на заседании Верховной Рады 16 июля за это решение проголосовали 250 народных депутатов.

Выступая с парламентской трибуны он заявил, что основной своей задачей видит «налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность».

Отметим, что в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год Уруский указал лишь 7,2 тыс грн доходов, в то время как его жена задекларировала 151 тыс. 979 грн.

При этом он указал $50 тыс. наличных средств, а также большое количество долей в различных предприятиях с ограниченной ответственностью.

Олег Уруский родился в 1963 году в городе Чортков Тернопольской области. В 1985-м окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. Доктор технических наук.

С 1993 г занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. А также руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2005−2006 гг был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

С 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство.

До последнего времени возглавлял инжиниринговую компанию «Прогрестех-Украина», конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

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