Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать

Главное: Букмекеры продолжают понижать шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США. Эксперты считают, что ему не поможет даже рэпер Канье Уэст.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill продолжают понемногу понижать шансы действующего президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок. Он уже заметно отстает от демократа Джо Байдена, которого опережал еще пару месяцев назад – до антирасистских протестов, охвативших страну.

Шансы на победу Дональда Трампа 3 ноября оцениваются уже как 2,4 к 1, а на Джо Байдена ставят 1,67 к 1.

Упали и котировки рэпера Канье Уэста, который должен был оттянуть себе часть протестных голосов демократов: на него ставят всего как 151 к 1.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст стал кандидатом в президенты лишь в одном штате.

В тему: 10 июля 2020 года Трамп назвал рэпера «хорошим парнем».

Сам артист говорил: «Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Дональд Трамп. Я буду баллотироваться как независимый кандидат».