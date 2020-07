Американцы научились превращать самок комаров в самцов

Главное: Самок комара можно превращать в самцов. Сделали это ученые из США.

Детали: Ученые-биологи из Политехнического университета Вирджинии в США научились превращать самок комаров в самцов. Для этого, как цитирует их издание Proceedings of the National Academy of Sciences, они изменили всего один ген.

Как отмечают исследователи, самцы комаров, в отличие от самок, не сосут человеческую кровь и вообще не кусаются, отчего полностью неопасны, так как не могут переносить опасные болезни, например – желтую лихорадку или вирус Зика.

Во время опытов эксперты изучили комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, они, говорят ученые, «являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика, и некоторых других опасных заболеваний».

В отчете сказано, что «особое внимание исследователи уделили анализу доминантного локуса в одном из пары хромосом: М-локуса, определяющего мужской пол».

Как говорят исследователи, «присутствие М-локуса определяет мужской пол, это как человеческая Y-хромосома».

В статье сказано, что, «вставив ген Nix (ранее обнаруженный мужской определяющий ген в М-локусе Aedes aegypti) в хромосомную область, наследуемую женщинами, специалисты показали, что одного этого достаточно, чтобы превратить самок в фертильных (способных давать потомство) самцов с характерной мужской экспрессией генов».

Сообщается, что, сперва, ученые «создали и охарактеризовали множество трансгенных линий комаров, которые экспрессировали дополнительную копию гена Nix».

Американцы говорят: «Мы обнаружили, что Nix-опосредованное половое преобразование – проникающее и стабильное на протяжении многих поколений в лаборатории, а это означает, что данные характеристики будут унаследованы будущими поколениями».

Впрочем, как выяснилось, «генетически модифицированные комары не могли летать, так как они не наследовали ген myo-sex, также находящийся в М-локусе».

