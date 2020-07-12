Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 12 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 772 755, смертей ‒ 566 036, а выздоровлений ‒ 7 030 749. В Украине же выявлено 53 521 инфицированного, зарегистрировано 1 383 смерти и 26 118 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 269 531 (смертей ‒ 134 898), Бразилии ‒ 1 839 850 (71 469), Индии ‒ 849 553 (22 674), России ‒ 726 036 (11 318), Перу ‒ 322 710 (11 682), Чили ‒ 312 029 (6 881), Мексике ‒ 295 268 (34 730), Великобритании ‒ 291 154 (44 904), ЮАР ‒ 264 184 (3 971), Иране ‒ 257 303 (12 829), Испании ‒ 253 908 (28 403), Пакистане ‒ 248 872 (5 197), Италии ‒ 243 061 (34 954), Саудовской Аравии ‒ 232 259 (2 223), Турции ‒ 211 981 (5 344), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 199 896 (9 071), Бангладеш ‒ 183 795 (2 352), Колумбии ‒ 140 776 (5 202), Канаде ‒ 109 286 (8 824), Катаре ‒ 103 598 (147) и Аргентине ‒ 97 509 (1 818).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года сообщалось, что у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета.

А 28 мая 2020 года президент США Дональд Трамп рассказал, кого человечество должно «благодарить» за коронавирус.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.