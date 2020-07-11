В небе над Украиной засекли российский самолет

Главное: Самолет российских «Уральских авиалиний» пролетел над территорией Украины несмотря на запрет. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Детали: В пятницу днем, 10 июля, над оккупированной и подконтрольной Украине территорией был зафиксирован полет Airbus-319 российских «Уральских авиалиний».

Как написал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, самолет выполнял рейс U6346 «Анапа ‒ Санкт-Петербург».

Журналист также выразил уверенность, что российский борт не мог пролететь над Украиной без получения разрешения от государственных структур.

«Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась», ‒ добавил он.

В тему: 18 апреля 2018 года мы писали, что пчелы не пустили российский самолет в аннексированный Крым.

А 12 февраля 2018 года сообщалось, что к расследованию причин крушения самолета под Москвой привлекли и Украину.

Напомним также, что 11 января 2016 года был зафиксирован полет российского самолета вдоль административной границы с аннексированным Россией Крымом.

«Пограничники Бердянского отряда наблюдали за полетом российского самолета вдоль административной границы по территории временно оккупированной территории АР Крым», ‒ отметили в погранслужбе.

Об этом факте было сообщено соответствующим подразделениям Вооруженных сил.