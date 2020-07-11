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Огромное здание на Крещатике могут продать американской светской львице

Огромное здание на Крещатике могут продать американской светской львице

Главное: Светская львица Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе киевской 4-звездной гостиницы «Днепр». Об этом пишут американские СМИ.

Детали: Американская светская львица и правнучка основателя сети отелей Hilton Пэрис Хилтон готова принять участие в приватизационном аукционе гостиницы «Днепр», расположенной на улице Крещатик в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Наумович.

«Если подтвердится, то это будет лучшая новость за неделю», ‒ отметил он, прикрепив к своему сообщению фото американской газеты, в которой и сообщается об интересе Хилтон к киевскому отелю.

Пэрис Хилтон может купить киевскую гостиницу «Днепр»

Справка: «Днепр» ‒ четырехзвездочный отель в центре Киева. Построенный в 1964 году в начале Крещатика, на Европейской площади, недалеко от государственных учреждений, стадиона «Динамо», Национальной филармонии и живописного Крещатого парка.

Отель имеет 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице «Днепр» выполнен архитектором Ирмой Каракис.

В тему: 2 апреля 2018 года сообщалось, что Пэрис Хилтон собрала во Львове гламурную тусовку, открывая очередной отель.

Напомним также, что в конце 2007 года светская львица Пэрис Хилтон была лишена большей части наследства своего деда, 80-летнего Бэррона Хилтона. Старик решил пожертвовать 97% своего состояния на благотворительность, что составляет приблизительно 2,3 миллиардов долларов.

Тэги: США, Киев, общество, Днепр, аукцион, столица, гостиница, Пэрис Хилтон, новости Украины

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