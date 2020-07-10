В Ивано-Франковске с пятого этажа упал лифт с людьми

Главное: В Ивано-Франковске в одном из высотных домов лифт упал с пятого этажа. В момент ЧП внутри находились люди.

Детали: В Ивано-Франковске упал лифт с 5-го этажа, в котором была супружеская пара вместе с собакой. Происшествие случилось вчера, 9 июля, в доме № 30 на улице Ивасюка. Об этой ситуации сообщила дочь супруги Наталья Дяченко на своей странице в Facebook.

«Просто упали с 5 этажа и остановились аж между 1 и 2 этажами, ожидая час, пока их вызволят», — написала женщина.

Она отметила, что во время падения ее отец ударился головой, вместе с матерью — оба в стрессовом состоянии.

«Вопрос: за что мы получаем платежки в размере от 300-600 грн от КП „Теплый Дом“, если срок эксплуатации лифта уже вышел?! И дозвониться туда удалось с третьего раза», — добавила женщина.

Как сообщает местное издания «Бриз», сегодня утром коммунальщики провели обследование механизмов и пришли к выводу, что лифт был исправен.

«Лифт 1988 года выпуска, это средний возраст лифтов в франковских домах. Согласно требованиям законодательства, в прошлом году лифт прошел экспертное обследование и получил разрешение на дальнейшую эксплуатацию. Согласно требований экспертизы были проведены необходимые замены, в частности, смонтирован новый канат. Таким образом механизмы подъемника находятся в полностью исправном состоянии», — объясняют в коммунальном предприятии «Теплый дом».

Также они отметили, что вероятной причиной аварии считают перезагрузку кабины.

«Вероятной причиной обратного хода лифта является перегрузка кабины. В момент аварии в ней находились трое взрослых и собака породы сенбернар. К сожалению, старые подъемники не оборудованы блокировкой от перегрузки. Как следствие — двигателю не хватило мощности,и после короткого падения кабина была зафиксирована защитными клиньями», — говорится в сообщении.

Впрочем, девушка в комментарии под своим заметке отметила, что в кабине были двое, а не трое человек и собака.

«И в сумме их вес не превышал даже 250 кг. И никакого раскачивания, вызванного людьми в кабине не было», — добавила женщина.

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