Для украинцев опубликовали список стран «красной зоны»

Главное: Минздрав Украины внес Болгарию в «красную зону». Вернувшись оттуда, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса.

Детали: В пятницу, 10 июля, Министерство здравоохранения опубликовало свежий список стран «красной зоны», вернувшись из которых украинцам придется пройти двухнедельную самоизоляцию, связанную с пандемией коронавируса. В него включили Болгарию, которая ранее была в «зеленой зоне» государств, после посещения которых карантин не требуется.

Ситуация с коронавирусом в этих странах остается очень сложной.

В списке стран «красной зоны» находится 61 страна. Среди них – США и Канада, Россия и Беларусь, Израиль, Египет и многие страны Европы.

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