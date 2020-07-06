Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 6 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 6 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 495 412, смертей ‒ 535 027, а выздоровлений ‒ 6 214 206. В Украине же выявлено 49 043 инфицированных, зарегистрировано 1 262 смерти и 21 703 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 897 613 (смертей ‒ 130 007), Бразилии ‒ 1 603 055 (64 867), Индии ‒ 697 413 (19 693), России ‒ 686 777 (10 271), Перу ‒ 302 718 (10 589), Чили ‒ 295 532 (6 308), Великобритании ‒ 286 938 (44 305), Мексике ‒ 256 848 (30 639), Испании ‒ 250 545 (28 385), Иране ‒ 243 051 (11 731), Италии ‒ 241 611 (34 861), Пакистане ‒ 231 818 (4 762), Саудовской Аравии ‒ 213 716 (1 968), Турции ‒ 205 758 (5 225), Франции ‒ 204 222 (29 896), Германии ‒ 197 952 (9 024), ЮАР ‒ 196 750 (3 199), Бангладеш ‒ 165 618 (2 096), Колумбии ‒ 113 685 (4 178), Канаде ‒ 107 394 (8 738), Катаре ‒ 100 345 (133) и Китае ‒ 84 888 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что бахрейнские медики создали робота, который уничтожает коронавирус SARS-CoV-2. По словам разработчиков, он воздействует на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением, которое за 30 минут убивает до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается.

При этом специалисты подчеркивают, что во время работы робота люди не должны находиться с ним одном помещении, поскольку его воздействие способно повредить человеческие клетки. Как объяснил профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер, ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов, поэтому «неудивительно, что ультрафиолетовый свет дезактивирует SARS-CoV-2».

Помимо лечебного действия, робот умеет говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц пациентов.

На данный момент выпущено два таких робота. Они проходят испытания в промышленных условиях.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание...

А 18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

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