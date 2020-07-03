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Главные новости за 3 июля 2020 года

Главные новости за 3 июля 2020 года

- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий досудебные расследования отдельных категорий уголовных правонарушений. При этом он возвращает вождение в пьяном виде в разряд исключительно административных нарушений.

- В Николаеве самопроизвольно поднялся мост. Появилось видео.

- Названы фавориты чемпионата Европы 2021 года. Сборную Украины включили в группу «середняков».

- Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус так и не проник в его страну. Главным фактором он назвал слаженность народа и партии.

- Социальная сеть Twitter в борьбе с расизмом запретила некоторые слова. Среди них – «раб» и «хозяин».

- Ученые из США рассказали, как правильно «переводить» возраст собак на человеческий. Ранее все делали это неверно.

Тэги: общество, здоровье, мир, транспорт, Владимир Зеленский, новости Украины

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