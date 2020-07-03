Невролог объяснил, почему у нас болит голова

Главное: Названы основные причины головной боли. Среди них – парфюмерия и шоколад.

Детали: Российский невролог Ринат Богданов объяснил причины возникновения головной боли. Его цитируют местные СМИ.

Среди факторов, которые провоцируют у нас мигрень, названы, например, парфюмерные запахи и чувство голода.

При этом медик говорит, что недомогание могут вызвать и некоторые продукты, в которых содержится тирамин. В их список входят копченое мясо, шоколад и сыр.

По его словам, головную боль также могут вызвать также неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.

Эксперт пояснил, что она «обусловлена нарушениями в работе сосудистого русла, когда сосуд сужается, но расширяется не сразу».

Врач говорит: «Когда это все-таки происходит, увеличивается количество крови, поступающей в область черепа. Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение».

Медик объясняет что, «в результате отекают мозговые оболочки, у которых рецепторы уже есть, появляется интенсивная боль, которая проходит только когда спадает отек».

Интересно, что еще десять лет назад специалисты из Оксфордского университета установили, что причиной мигрени является ген под названием TRESK. Тогда ученые заявили: «Раньше было известно, в какой части молекул наследственной информации находится ген, ответственный за обычную мигрень, но лишь теперь он выявлен непосредственно».

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что немецкий профессор назвал главные признаки инфаркта и посоветовал пить аспирин.

20 февраля 2020 года стало известно, что медик рассказал, как распознать инфаркт за месяц до приступа.