Легендарный Cirque du Soleil объявил себя банкротом из-за коронавируса

Главное: Известный во всем мире Cirque du Soleil объявил себя банкротом. Цирк не пережил пандемию коронавируса.

Детали: Канадский Cirque du Soleil объявил себя банкротом. Как передают американские СМИ, цирк не смог пережить пандемию коронавируса, из-за которой с марта были остановлены все шоу-программы артистов.

Теперь ожидается, что цирк реструктуризирует долг с помощью канадского правительства и частных инвестиций.

Генеральный директор цирка Даниэль Ламарр заявил следующее: «Все эти годы Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией, однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за коронавируса руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании».

Напомним, что цирк был основан в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа.

В тему 24 января 2020 года сообщалось, что в России слонихи увидели снег и сбежали из цирка.

24 октября 2019 года появилось видео того, как в российском цирке медведь внезапно «вышел из себя».