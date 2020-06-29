Главные новости за 27-29 июня 2020 года

Судебные власти Ирана выдали ордера на арест 36 человек, подозреваемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани. В их число входит и президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, призвав научиться уважать закон и быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.

УЕФА утвердил календарь Лиги наций сезона-2020/21. Сборная Украины сыграет в группе А4 со Швейцарией, Германией и Испанией. Матчи пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

За одни лишь сутки в США зарегистрировали сразу 40 780 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным за все время пандемии.

Испытания вакцины от коронавируса зашли в тупик. Об этом пишет швейцарская пресса со ссылкой на результаты испытаний вакцины на животных и на людях.

Коронавирус обладает способностью протянуть похожие на щупальца нити от пораженных клеток к соседним, что позволяет инфекции распространяться по организму как опухоль. Об этом заявили исследователи из США.

Президент Украины Владимир Зеленский в жесткой форме отреагировал на выпад нардепа Галины Третьяковой в адрес безработных украинцев. Об этом рассказала сама «виновница торжества».

Известный артист и любитель пьяной езды Михаил Ефремов рассказал о своем отношении к Владимиру Путину и опроверг свою оппозиционность Кремлю. Его заявление озвучил адвокат Эльман Пашаев.

В Барвенковском районе Харьковской области 53-летний нетрезвый мужчина открыл огонь по компании отдыхающих. В результате инцидента один человек погиб, еще один ‒ получил ранение. Стрелка задержали подоспевшие копы.

В 16-этажном доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, произошел пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.