Выдан ордер на арест Трампа

Главное: Судебные власти Ирана выдали ордера на арест 36 человек, подозреваемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани. В их число входит и президент США Дональд Трамп.

Детали: Судебные власти Ирана выдали ордера на арест людей, подозреваемых в причастности у убийству командира подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Как передает иранское государственное информагентство IRNA, об этом заявил прокурор Тегерана Али Мехр.

По его словам, следствию удалось идентифицировать в общей сложности 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран.

«Во главе списка стоит президент США Дональд Трамп», ‒ подчеркнул он, добавив, что иранские власти уже обратились в Интерпол с требованием внести главу Белого дома в список лиц, объявленных в международный розыск.

Напомним, генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара, который был нанесен американскими военными по приказу Дональда Трампа.

Позднее Иран провел «операцию возмездия», нанеся массированный ракетный удар по американским базам в Ираке.

В тему: 7 января 2020 года мы писали, что похороны Касема Сулеймани стали причиной смерти десятков людей.