Украинская оппозиция создает силы самообороны для противостояния радикалам

Главное: Украинская оппозиция создает силы самообороны, чтобы противостоять разгулу праворадикальных боевиков в стране.

Детали: Оппозиционные силы в Украине заявили о создании «народных дружин» для противодействия уличным праворадикалам. Об этом сообщает Страна.

Первые разговоры о создании «дружин» оппозиции появились в середине июня, после суда над радикалом Сергеем Стерненко, пишет издание. 15 июня нардеп от «Оппозиционной платформы За жизнь» Илья Кива объявил о создании гражданского движения «Патриоты за жизнь». 19 июня он опубликовал видео с первых сборов этого движения. На кадрах видны молодые люди и мужчины крепкого телосложения.

На этой неделе «Патриоты за жизнь» прошли первое «боевое крещение», вступив в схватку с «Нацкорпусом» в Ровенской области, где националисты напали на депутата от «Слуги народа» Литвиненко.

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