В Украине число новых случаев COVID-19 за сутки впервые превысило тысячу

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. Заболели 1109 человек.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 26 июня, в Украине фиксируют новый антирекорд, который составляет 1109 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве. Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

В настоящее время общее количество зараженных составляет 41117 человек.

Умерли от коронавируса за сутки 19 человек.

В Украине впервые число новых случаев COVID-19 превысило тысячу.

Министерство здравоохранения требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса. Минздрав обратился к контролирующим органам.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

«Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях», — заявил министр.

В тему: По состоянию на вечер 25 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 477 420, смертей ‒ 483 601, а выздоровлений ‒ 4 477 848. В Украине же выявлено 40 008 инфицированных, зарегистрировано 1 067 смертей и 17 758 случаев выздоровления.