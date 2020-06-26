В Одессе пьяный водитель более 100 метров катал полицейского на капоте

Главное: В Одессе пьяный водитель на BMW сбил полицейского. После этого он проехал с правоохранителем на капоте больше ста метров.

Детали: В четверг, 25 июня, в Одессе на улице Хуторской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который остановился поперек дороги, игнорируя правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Водитель иномарки заблокировал движение другим транспортным средствам. При этом он вел себя агрессивно, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Для того, чтобы убрать автомобиль с дороги инспекторы вызвали эвакуатор, но это не устроило водителя — он сел за руль автомобиля и поехал. Патрульный полицейский преградил ему дорогу, но водитель не остановился, а наехал на инспектора и проехал с ним на капоте более 100 метров.

BMW остановил искусственный затор, который создали другие водители. Полицейские задержали водителя, отстранили от управления, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Кроме сбитого иномаркой патрульного пострадал еще один инспектор. Оба обратились в больницу за медицинской помощью.

На нарушителя составили административные материалы

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