Лучший теннисист планеты подхватил коронавирус

Главное: Известный сербский теннисист Новак Джокович вместе со своей женой подхватил коронавирус. Случилось это после того, как несколько спортсменов также заболели на организованном Джоковичем теннисном турнире.

Детали: Первая ракетка мира Новак Джокович вместе со своей женой Еленой сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сам Джокович рассказал сербскому изданию Kurir, сообщают «Факты».

Как отмечается, не так давно серб организовал теннисный турнир Adria tour, на котором несколько спортсменов заразились коронавирусом. Первым о заражении коронавирусом заявил болгарин Григор Димитров, после него положительные тесты сдали серб Виктор Троицки со своей беременной женой. Также не смогли уберечься от опасного вируса хорват Борна Чорич, тренер Димитрова немец Кристиан Грох, а также тренер по фитнесу самого лучшего теннисиста мира Марко Паники.

После того, как стало известно о заражении нескольких теннисистов, Новак и сам решил пройти тест. «Сразу после прибытия в Белград мы отправились на тестирование. У меня и у Елены положительные результаты», — заявил Джокович.

Также Новак отметил, что никаких симптомов ни он, ни его жена не имеют, а результаты тестов их детей оказались негативными.

«В последнее время действие вируса ослабело, и я считаю, что все условия безопасности были соблюдены. При этом чрезвычайно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Я следую заявлениям врачей и надеюсь, что число инфицированных не увеличится. Уверен, все будет хорошо. Я останусь в изоляции на протяжении следующих 14 дней и повторю тест через пять дней», — сказал Новак Джокович в своем заявлении.

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