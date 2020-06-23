Из-под завалов дома на Позняках достали тела всех погибших

Главное: Из-под завалов взорвавшегося в Киеве на Позняках дома достали тела пяти погибших. Больше людей под завалами нет.

Детали: Под завалами 10-этажного дома в Дарницком районе Киева, где сегодня, 23 июня, нашли тело пятого погибшего, людей больше нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по состоянию на 11:00, во вторник, 23 июня, к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 единиц техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед.

В тему: 21 июня в 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения.

Позже были обнародованы жуткие кадры, снятые жильцом соседнего дома.

В Сети появилось видео взрыва, который привел к частичному обрушению многоэтажного дома на столичных Позняках. Он был зафиксирован камерой уличного наблюдения.