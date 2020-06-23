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Ученые выяснили, сколько дней коронавирус может прожить в речной воде

Ученые выяснили, сколько дней коронавирус может прожить в речной воде

Главное: Ученые выяснили, что коронавирус может жить в речной воде. Причем, весьма долго – до 25 дней.

Детали: Британские и польские ученые выяснили, что коронавирус может жить в речной воде до 25 дней. Исследователей цитирует издание medRxiv.

Отмечается, что «сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков».

Такие сбои фиксировали в американских штатах Джорджия, Флорида и Нью-Йорк, а также в испанской Андалусии.

Ученые говорят: «Природные водные системы могут служить каналом передачи коронавируса, который может оставаться стабильным до 25 дней».

Уточняется, что «для заражения в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды».

Также выяснилось, что самая высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод. В список включили Испанию, Великобританию и Марокко, где «при контакте с загрязненным водоемом в этих странах человек в течение суток после утечки сточных вод может получить более 468 вирусных частиц, что ведет к высокому риску заражения».

В то же время, говорят эксперты, «небольшая угроза заражения выявлена в Канаде, Норвегии и Венесуэле».

Кроме этого, говорится в исследовании, важна и температура воды: концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается наиболее высокой в холодной воде.

Сообщается также, что «анализ предполагает, что контакты с реками и прибрежными водами после утечки сточных вод должны быть минимизированы с целью снизить риск заражения».

В тему 22 июня 2020 года сообщалось, что итальянские медики считают, будто коронавирус настолько ослабел, что вскоре может исчезнуть сам по себе. Вакцина может даже не понадобиться.

19 июня 2020 года стало известно, что канадцы выявили необычный симптом коронавируса.

Тэги: ученые, вода, здоровье, мир, река, коронавирус, пандемия

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