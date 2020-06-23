Ученые выяснили, сколько дней коронавирус может прожить в речной воде

Главное: Ученые выяснили, что коронавирус может жить в речной воде. Причем, весьма долго – до 25 дней.

Детали: Британские и польские ученые выяснили, что коронавирус может жить в речной воде до 25 дней. Исследователей цитирует издание medRxiv.

Отмечается, что «сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков».

Такие сбои фиксировали в американских штатах Джорджия, Флорида и Нью-Йорк, а также в испанской Андалусии.

Ученые говорят: «Природные водные системы могут служить каналом передачи коронавируса, который может оставаться стабильным до 25 дней».

Уточняется, что «для заражения в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды».

Также выяснилось, что самая высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод. В список включили Испанию, Великобританию и Марокко, где «при контакте с загрязненным водоемом в этих странах человек в течение суток после утечки сточных вод может получить более 468 вирусных частиц, что ведет к высокому риску заражения».

В то же время, говорят эксперты, «небольшая угроза заражения выявлена в Канаде, Норвегии и Венесуэле».

Кроме этого, говорится в исследовании, важна и температура воды: концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается наиболее высокой в холодной воде.

Сообщается также, что «анализ предполагает, что контакты с реками и прибрежными водами после утечки сточных вод должны быть минимизированы с целью снизить риск заражения».

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